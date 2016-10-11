Дайте определение следующих понятие папирус и фараон срочно помогите сегодня 11.10.16г
История
Дайте определение следующих понятие папирус и фараон срочно помогите сегодня 11.10.16г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папирус это стариная бумага . Фараон это египетский царь
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