Проверочные слова подберёзовик подосиновик опёнок подорожник подснежник подушк??

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Проверочные слова подберёзовик подосиновик опёнок подорожник подснежник подушк??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словарные, разве нет?
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