3 цыпленока и 2 гусенка стоят 99 рублей а 5 цыплят и 4 гусенка стоят 18 рубля сколько стоит 1 цыпленок и 1 гусенок в отдельности 30 баллов
Математика
3 цыпленока и 2 гусенка стоят 99 рублей а 5 цыплят и 4 гусенка стоят 18 рубля сколько стоит 1 цыпленок и 1 гусенок в отдельности 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Ц+2г=99руб 5ц+4г=183руб 3*2ц+2*2г=99к*2 6ц+4г=198к 198-183=15коп -1 цыплёнок (99-3*15):2=27коп -1гусёнок
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