Помогите сделать таблицу по всеобщей истории 8класса из 12 параграфа

Гость: Гость:

Россия: Большая часть Варшавского герцогства под названием Королевства Польского. Пруссия: Богатые и экономические развитые Рейнская область и Вестфалия, западные польские земли. Австрия: Итальянские области Ломбардия и Венеция. Швеция: Норвегия. Великобритания: Остров Мальта и бывшие голандские колониии - остров Цейлон и Канскую землю на юге Африи только это как сими понимаете в форме таблицы!!!