Помогите сделать таблицу по всеобщей истории 8класса из 12 параграфа
История
Помогите сделать таблицу по всеобщей истории 8класса из 12 параграфа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия: Большая часть Варшавского герцогства под названием Королевства Польского. Пруссия: Богатые и экономические развитые Рейнская область и Вестфалия, западные польские земли. Австрия: Итальянские области Ломбардия и Венеция. Швеция: Норвегия. Великобритания: Остров Мальта и бывшие голандские колониии - остров Цейлон и Канскую землю на юге Африи только это как сими понимаете в форме таблицы!!!
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