Какому жанру относятся рассказы из раздела жизнь дана на добрые дела Обоснуйте свое мнение

Литература
Какому жанру относятся рассказы из раздела жизнь дана на добрые дела Обоснуйте свое мнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказы, так как в этих рассказах описываются: .... пишешь о чем они. И все!
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