Какому жанру относятся рассказы из раздела жизнь дана на добрые дела Обоснуйте свое мнение
Литература
Какому жанру относятся рассказы из раздела жизнь дана на добрые дела Обоснуйте свое мнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказы, так как в этих рассказах описываются: .... пишешь о чем они. И все!
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