В парке разбили 8 цветочных клумб ,имеющих форму круга радиусом 0,8 м. На каждый квадратный метр предполагалось высадить по 11 цветков. Сколько цветков понадобится чтобы засадить клумбы? Помогите пожалуйста за это 20 баллов

Математика

В парке разбили 8 цветочных клумб ,имеющих форму круга радиусом 0,8 м. На каждый квадратный метр предполагалось высадить по 11 цветков. Сколько цветков понадобится чтобы засадить клумбы? Помогите пожалуйста за это 20 баллов

Автор: Гость