В парке разбили 8 цветочных клумб ,имеющих форму круга радиусом 0,8 м. На каждый квадратный метр предполагалось высадить по 11 цветков. Сколько цветков понадобится чтобы засадить клумбы? Помогите пожалуйста за это 20 баллов
Математика
В парке разбили 8 цветочных клумб ,имеющих форму круга радиусом 0,8 м. На каждый квадратный метр предполагалось высадить по 11 цветков. Сколько цветков понадобится чтобы засадить клумбы? Помогите пожалуйста за это 20 баллов
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Гость:
8+0+8=16 ответ:16 клумб разбили в парке
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