Разгадайте кроссворд ( устройства компьютера )
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Разгадайте кроссворд ( устройства компьютера )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Клавиатура 2)Процессор 3)Монитор 4)не видно на фото вопроса 5)не видно на фото вопроса 6)Джостик 7)Винчестер 8)Принтер
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