Чим відрізняється билина від балади?

Українська література
Чим відрізняється билина від балади?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Билина - це фольклорна епічна пісня про героїчні подвиги богатирів. Балада - ліро-епічний твір фантастичного, історико-героїчного,соціально-побутового змісту з гострим, напруженим сюжетом. Отже, вони відрізняються тим що билина це твір який придумав народ, а баладу може придумати як і автор, так і народ. Ще в билині розповідається про богатирів, а в баладі може розповідатися про все а також в баладі зазвичай напружений сюжет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите 5/6 от 1/2 грамма,1/4 от 5/8 метра пж
Ответить
Алгебра
Ну, пожалуйста.....помогите
Ответить
Русский язык
Прочитай.от имен существительных образуй имена прилагательные.
Ответить
Математика
Сколько см содержится в 2/5м Помогите срочно быстро решить пж
Ответить
Окружающий мир
Изобразите с помощью схематического рисунка,как распологаются частицы воды при нагревании и охлаждении
Ответить