Чим відрізняється билина від балади?
Українська література
Чим відрізняється билина від балади?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Билина - це фольклорна епічна пісня про героїчні подвиги богатирів. Балада - ліро-епічний твір фантастичного, історико-героїчного,соціально-побутового змісту з гострим, напруженим сюжетом. Отже, вони відрізняються тим що билина це твір який придумав народ, а баладу може придумати як і автор, так і народ. Ще в билині розповідається про богатирів, а в баладі може розповідатися про все а також в баладі зазвичай напружений сюжет.
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