What does 'difficult' mean? Copy this into your notebooks!Помогите перевести пожалуста.
Английский язык
What does 'difficult' mean? Copy this into your notebooks!Помогите перевести пожалуста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КаК переводится "трудно ". спешите это в свои тетради
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