Решите пожалуйста с 1 по 7

Гость: Гость:

1-4 2-2 3-1,4 4-1,4 5-2,3,4 6--1,4 7--3,4 первое это 4 второе это 2 третье это 1,4 четвёртое это1 пятое то 2,3,4 шестое эт1 седьмое это 3,4