Решите пожалуйста с 1 по 7

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Решите пожалуйста с 1 по 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-4 2-2 3-1,4 4-1,4 5-2,3,4 6--1,4 7--3,4 первое это 4 второе это 2 третье это 1,4 четвёртое это1 пятое то 2,3,4 шестое эт1 седьмое это 3,4
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