Лунтик и его друзья искали клад. Лунтик и Кузя вместе нашли столько же алмазов, сколько Вупсень и Пупсень. Вупсень нашел на два больше Пупсеня, но Вупсень с Кузей нашли меньше, чем Пупсень и Лунтик. Сколько алмазов нашел каждый...

Математика

Лунтик и его друзья искали клад. Лунтик и Кузя вместе нашли столько же алмазов, сколько Вупсень и Пупсень. Вупсень нашел на два больше Пупсеня, но Вупсень с Кузей нашли меньше, чем Пупсень и Лунтик. Сколько алмазов нашел каждый, если Лунтик нашел четыре алмаза?

Автор: Гость