Лунтик и его друзья искали клад. Лунтик и Кузя вместе нашли столько же алмазов, сколько Вупсень и Пупсень. Вупсень нашел на два больше Пупсеня, но Вупсень с Кузей нашли меньше, чем Пупсень и Лунтик. Сколько алмазов нашел каждый...
Математика
Лунтик и его друзья искали клад. Лунтик и Кузя вместе нашли столько же алмазов, сколько Вупсень и Пупсень. Вупсень нашел на два больше Пупсеня, но Вупсень с Кузей нашли меньше, чем Пупсень и Лунтик. Сколько алмазов нашел каждый, если Лунтик нашел четыре алмаза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хмммм... Лунтик 4, Кузя 0. Вместе 4 Вупсень 3, Пупсень 1. Вместе 4
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