Для построения фигуры колодец было использовано 27 кубиков. догадайся сколько куб??ков вынуто в центре колодца ( там по 3 кубика)

Математика

Для построения фигуры колодец было использовано 27 кубиков. догадайся сколько куб??ков вынуто в центре колодца ( там по 3 кубика)

Автор: Гость