Для построения фигуры колодец было использовано 27 кубиков. догадайся сколько куб??ков вынуто в центре колодца ( там по 3 кубика)

Математика
Для построения фигуры колодец было использовано 27 кубиков. догадайся сколько куб??ков вынуто в центре колодца ( там по 3 кубика)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть девять. 9 9
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