Номер 4 буква А помогите
Математика
Номер 4 буква А помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. у квадрата все стороны равны, а их всего 4, то можно просто одну сторону умножить на 4. 5 см 2 мм = 52 мм 52*4=208 (мм) 208 мм = 20 см 8 мм Ответ: Р = 20 см 8 мм
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