Подскажите плз ценности пушкина в его жизни!!!!!!!30 баллов!
Литература
Подскажите плз ценности пушкина в его жизни!!!!!!!30 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин постоянно нуждался в деньгах. Поэтому, ради материальных ценностей, воспевал любые.
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