Составьте текст на тему (доброта - это прекрасное человеческое качество) использу?? причастия и фразеологизмы сердечное доброта, по доброте душевной. HELPPP
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Составьте текст на тему (доброта - это прекрасное человеческое качество) использу?? причастия и фразеологизмы сердечное доброта, по доброте душевной. HELPPP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро – светлое и приятное чувство, которое дарит улыбку, приносит радость. Иногда оно вызывает замирание сердца. Добро сравнимо с кусочком счастья
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