Составьте текст на тему (доброта - это прекрасное человеческое качество) использу?? причастия и фразеологизмы сердечное доброта, по доброте душевной. HELPPP

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Составьте текст на тему (доброта - это прекрасное человеческое качество) использу?? причастия и фразеологизмы сердечное доброта, по доброте душевной. HELPPP

Автор: Гость