За три дні зібрали 800 кг буряків. Першого дня зібрали одну четверту всіх буряків, д??угого -на 400 кг більше, ніж першого,а третього дня зібрали решту. Скільки кілограмів буряків зібрали третього дня?

Математика
За три дні зібрали 800 кг буряків. Першого дня зібрали одну четверту всіх буряків, д??угого -на 400 кг більше, ніж першого,а третього дня зібрали решту. Скільки кілограмів буряків зібрали третього дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буряк=свёкла 1. 800*(1/4)=800:4*1=200 кг свёклы собрали в первый день 2. 200+400=600 кг свёклы собрали во второй день 3. 200+600=800 кг свёклы собрали за первый и второй день 4. 800-800=0 кг свёклы собрали  ответ: в третий день собрали 0 кг свёклы
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