За три дні зібрали 800 кг буряків. Першого дня зібрали одну четверту всіх буряків, д??угого -на 400 кг більше, ніж першого,а третього дня зібрали решту. Скільки кілограмів буряків зібрали третього дня?

Математика

За три дні зібрали 800 кг буряків. Першого дня зібрали одну четверту всіх буряків, д??угого -на 400 кг більше, ніж першого,а третього дня зібрали решту. Скільки кілограмів буряків зібрали третього дня?

Автор: Гость