На контурной карте обозначьте территории, присоединённые к России при Иване 4

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На контурной карте обозначьте территории, присоединённые к России при Иване 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Территории Сибири,Урала,И Кавказа.На счёт западных земель вроде нет...не присоединял...
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