Что произойдёт ,если в раствор с дрожжами добавить немного Сахара?

Биология
Что произойдёт ,если в раствор с дрожжами добавить немного Сахара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начнется процесс брожения. Все просто. Сахар же питательная среда для дрожжевых бактерий
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