Составить предложение со словами warriors , champion , tradition , velvet , powerful. Пожалуйста срочно

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Составить предложение со словами warriors , champion , tradition , velvet , powerful. Пожалуйста срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Strong warriors in our country. my dad, my champion. many nations honor their traditions. my mom velvet handles
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