Ішін ашсан қап қатты ал піскенде тәп тәтті жауабы не
Қазақ тiлi
Ішін ашсан қап қатты ал піскенде тәп тәтті жауабы не
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Гость:
Алма гой шигол дарбыз го
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