Возведите одночлен в степень (0,5x^3y^5)^3
Алгебра
Возведите одночлен в степень (0,5x^3y^5)^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение (0,5x^3y^5)^3 = 0,125x ⁹y¹⁵
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
будь ласка поможіть дуже треба !!!!!!! автомобіль проїхав с км зі швидкостю 65км/год. ??кількі часу автомобіль був у дорозі?
Русский язык
Математика
Лунтик и его друзья искали клад. Лунтик и Кузя вместе нашли столько же алмазов, сколько Вупсень и Пупсень. Вупсень нашел на два больше Пупсеня, но ...