будь ласка поможіть дуже треба !!!!!!! автомобіль проїхав с км зі швидкостю 65км/год. ??кількі часу автомобіль був у дорозі?
Математика
будь ласка поможіть дуже треба !!!!!!! автомобіль проїхав с км зі швидкостю 65км/год. ??кількі часу автомобіль був у дорозі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = V·t. t=S/V V=65 км/год S=с шлях t-час t=с/65 (год)
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