будь ласка поможіть дуже треба !!!!!!! автомобіль проїхав с км зі швидкостю 65км/год. ??кількі часу автомобіль був у дорозі?

Математика

будь ласка поможіть дуже треба !!!!!!! автомобіль проїхав с км зі швидкостю 65км/год. ??кількі часу автомобіль був у дорозі?

Автор: Гость