Сколько см содержится в 2/5м Помогите срочно быстро решить пж

Математика
Сколько см содержится в 2/5м Помогите срочно быстро решить пж
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Автор: Гость
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Гость:
100*2/5=20*2=40 ответ:40 см
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