Изобразите с помощью схематического рисунка,как распологаются частицы воды при нагревании и охлаждении

Окружающий мир
Изобразите с помощью схематического рисунка,как распологаются частицы воды при нагревании и охлаждении
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Автор: Гость
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Гость:
Не художник но как то так
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