Прочитай.от имен существительных образуй имена прилагательные.

Русский язык
Прочитай.от имен существительных образуй имена прилагательные.
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Автор: Гость
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Гость:
Эм а какие существительные?
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