Чему герои древнерусского жития учат современного читателя? Сочинение.

Литература
Чему герои древнерусского жития учат современного читателя? Сочинение.
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Доброте честности о другому
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