Написать сочинение миниатюра. По теме Шаловливый котенок (7-8) предложений

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Написать сочинение миниатюра. По теме Шаловливый котенок (7-8) предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей семье есть общая любимица - кошка Дульсинея. Она появилась в нашей квартире крошечным котенком, теперь ей пять лет. Дульсинея превратилась в вальяжную красавицу со своенравным характером. Моя кошка белого окраса, с длинной шелковистой шерстью. Глаза желтовато-зеленые, нос и ушки бледно-розовве. Она очень грациозна, ходит обычно медленно, слегка помахивая хвостом. Во время сна Дульсинея принимает неподражаемые позы: то свернется клубком так, что головы не видно, то ляжет на спину и растопврит лапки, как будто загорает на пляже. Она доброжелательна, но всегда готова к обороне, любопытна и осторожна одновременно. Как все кошки, Дульсинея обладает хорошим обонянием и долго изучает с помощью своего носа-"насоса" новые вещи, время от времени появляющиеся в квартире. По вечерам наша любимица делает обход комнат, проверяет, кто из членов семьи где находится и чем занимается. Каждому уделяет немного внимания, а затем ложится спать. Встает рано утром, громким мяуканьем требует еды. Если никто не откликается, может и слегка царапнуть кого-то из нас: вставайте, мол, я давно на ногах. Мы не обижаемся, ведь она ничего плохого нам не желает - всего лишь отстаивает свои интересы. Психологи, врачи говорят, что кошки снимают стресс и даже лечат болезни. Это правда! После тяжелого дня возьмешь Дульсинею на колени, погладишь, послушаешь ее мурлыканье - и становится легче, спокойнее. Вот такое это чудесное животное - кошка!
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