Спиши предложение. Выдели грамматическую основу. Напиши словосочетание (пары сло??, которые связаны между собой ).Солнышко сильно прогрело воду в речке.

Русский язык

Спиши предложение. Выдели грамматическую основу. Напиши словосочетание (пары сло??, которые связаны между собой ).Солнышко сильно прогрело воду в речке.

Автор: Гость