Спиши предложение. Выдели грамматическую основу. Напиши словосочетание (пары сло??, которые связаны между собой ).Солнышко сильно прогрело воду в речке.

Русский язык
Спиши предложение. Выдели грамматическую основу. Напиши словосочетание (пары сло??, которые связаны между собой ).Солнышко сильно прогрело воду в речке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа - Солнышко примерно, пригрело сильно,пригрело воду,воду в речке
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