Спиши предложение. Выдели грамматическую основу. Напиши словосочетание (пары сло??, которые связаны между собой ).Солнышко сильно прогрело воду в речке.
Русский язык
Спиши предложение. Выдели грамматическую основу. Напиши словосочетание (пары сло??, которые связаны между собой ).Солнышко сильно прогрело воду в речке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа - Солнышко примерно, пригрело сильно,пригрело воду,воду в речке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
СРОООЧНО!!!! 9. Наибольшее количество осадков выпадает: 1) на Эфиопском нагорье; 2) ?? Драконовых горах; 3) на побережье Гвинейского залива.
Математика