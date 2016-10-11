При каких значениях а график функции у=ах^2 проходит через точку: D) (-3; -6)
Алгебра
При каких значениях а график функции у=ах^2 проходит через точку: D) (-3; -6)
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Если данная точка принадлежит функции , то должно выполнятся: Ответ:
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