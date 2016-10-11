При каких значениях а график функции у=ах^2 проходит через точку: D) (-3; -6)

Алгебра
При каких значениях а график функции у=ах^2 проходит через точку: D) (-3; -6)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если данная точка принадлежит функции , то должно выполнятся: Ответ: 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить букву е в слове будет
Ответить
Русский язык
Зябнет осинка.Дрожит на ветру,Стынет на солнышке,Мёрзнет в жару.Подчеркни слова-с??нонимы.
Ответить
Математика
В семье трое детей: два мальчика и девочка. Их имена начинаются с букв А, В, Г. Среди букв А и В есть начальная буква имени только одного мальчика....
Ответить
История
Дайте определение следующих понятие папирус и фараон срочно помогите сегодня 11.10.16г
Ответить
Русский язык
Сбор информации о памятнике Кутузова 8 класс
Ответить