Помогите пожалуйста. Химический анализ состава Медного всадника показал, что: медь - 90%, олово - 7,5%, цинк 2,5%. Построить круговую диаграмму.
Математика
Помогите пожалуйста. Химический анализ состава Медного всадника показал, что: медь - 90%, олово - 7,5%, цинк 2,5%. Построить круговую диаграмму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медный всадник:медь-90% олово-7,5% цинк-2,5% 360°-100% ?°-90% сост.пропорц 360:х=100:90 х=360*90:100 сокращаем х=36*9:1 х=324°-медь 360°-100% ?°-7,5% 360/х=100/7,5 х=360*7,5÷100 сокращаем х=9*3:1 х=27°-олово 27°+324°=351° 360°-351°=9°-цинк Потом рисуешь окружность,чертишь радиус,от радиуса чертишь угол равный 9°,затем 27°.остальное 324 °
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