Даю 20 баллов! Нужно сделать эти задания. 5 вопросов- тест(может быть несколько прав??льных ответов), 2 вопроса оформить подробно( Дано: Найти: Док-ть:) ПОДРОБНО! Если напишете ерунду или не по теме, но получите 20 баллов, я от...

Геометрия

Даю 20 баллов! Нужно сделать эти задания. 5 вопросов- тест(может быть несколько прав??льных ответов), 2 вопроса оформить подробно( Дано: Найти: Док-ть:) ПОДРОБНО! Если напишете ерунду или не по теме, но получите 20 баллов, я отмечу как нарушение, пожалуйста помогите!

Автор: Гость