Даю 20 баллов! Нужно сделать эти задания. 5 вопросов- тест(может быть несколько прав??льных ответов), 2 вопроса оформить подробно( Дано: Найти: Док-ть:) ПОДРОБНО! Если напишете ерунду или не по теме, но получите 20 баллов, я от...
Геометрия
Даю 20 баллов! Нужно сделать эти задания. 5 вопросов- тест(может быть несколько прав??льных ответов), 2 вопроса оформить подробно( Дано: Найти: Док-ть:) ПОДРОБНО! Если напишете ерунду или не по теме, но получите 20 баллов, я отмечу как нарушение, пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. б, в 2. б 3. в 4. а 5. в остальное не знаю
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