Юра, сеялка, якорь, Полина,Люда, язык, читают, юбка, поляна, ягоды, Яков, Юля, брюки, я??варь, клюёт, таял,юла,яблоко, гулял, утята, Нюра, Юлчи, Люда. надо разделить слова где ,буквы Я.Ю обозначают мягкость согласных.

Русский язык
Юра, сеялка, якорь, Полина,Люда, язык, читают, юбка, поляна, ягоды, Яков, Юля, брюки, я??варь, клюёт, таял,юла,яблоко, гулял, утята, Нюра, Юлчи, Люда. надо разделить слова где ,буквы Я.Ю обозначают мягкость согласных.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Люда, поляна, Юля, гулял, утята, Нюра - я,ю обозначают мягкость согласных.
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