Юра, сеялка, якорь, Полина,Люда, язык, читают, юбка, поляна, ягоды, Яков, Юля, брюки, я??варь, клюёт, таял,юла,яблоко, гулял, утята, Нюра, Юлчи, Люда. надо разделить слова где ,буквы Я.Ю обозначают мягкость согласных.
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Юра, сеялка, якорь, Полина,Люда, язык, читают, юбка, поляна, ягоды, Яков, Юля, брюки, я??варь, клюёт, таял,юла,яблоко, гулял, утята, Нюра, Юлчи, Люда. надо разделить слова где ,буквы Я.Ю обозначают мягкость согласных.
Ответ(ы):
Гость:
Люда, поляна, Юля, гулял, утята, Нюра - я,ю обозначают мягкость согласных.
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