Используя свойства вычитания вычислите рациональным способом 1)12,918-(4918+3,4); 2)(6,403+8,715)-2,403; 3)(13,245+9,88)-6,88; 4)11,703-(5,4+2,703);
Математика
Используя свойства вычитания вычислите рациональным способом 1)12,918-(4918+3,4); 2)(6,403+8,715)-2,403; 3)(13,245+9,88)-6,88; 4)11,703-(5,4+2,703);
Ответ(ы):
Гость:
1)(12,918-4,918)+3,4=8+3,4=11,4 2)(6,403-2,403)+8,715=4+8,715=12,715 3)13,245+(9,88-6,88)=13,245+3=16,245 4)(11,703-2,703)+5,4=9+5,4=14,4
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