Из 24 килограммов винограда получается 6 килограммов изюма сколько винограда надо взять чтобы получить 840 килограмм изюма
Математика
Из 24 килограммов винограда получается 6 килограммов изюма сколько винограда надо взять чтобы получить 840 килограмм изюма
Ответ(ы):
Гость:
24кг----6кг ? кг-----840кг 24×840÷6=3360кг винограда
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