Из 24 килограммов винограда получается 6 килограммов изюма сколько винограда надо взять чтобы получить 840 килограмм изюма

Математика

Из 24 килограммов винограда получается 6 килограммов изюма сколько винограда надо взять чтобы получить 840 килограмм изюма

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