Фразиологизмы в рассказе хлеб да соль

Литература
Фразиологизмы в рассказе хлеб да соль
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Раньше гостей встречали с хлебом и солью угощали
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