Упростить, указать все x, при которых его значение= -1/2 cos(2п-3x)cosx+sin3xcos(3п/2+x)

Алгебра

Упростить, указать все x, при которых его значение= -1/2 cos(2п-3x)cosx+sin3xcos(3п/2+x)

Автор: Гость