Упростить, указать все x, при которых его значение= -1/2 cos(2п-3x)cosx+sin3xcos(3п/2+x)

Алгебра
Упростить, указать все x, при которых его значение= -1/2 cos(2п-3x)cosx+sin3xcos(3п/2+x)
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