ПОМОГИТЕ МНЕ Я СЕЙЧАС ЗАПЛОЧУN2

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На год Хороший год по весне видно. Март сухой, апрель дождливый, а май холодный – к богатому урожаю. Сухой март – к обильному урожаю, дождливый март – к неурожаю. Коли в марте снежок задул на лес – будет урожай в огороде. Ненастная погода и холод в канун Масленицы (7 марта) – к богатому урожаю. На Евдокию (14 марта) снег – к урожаю огурцов и груздей. Если Федот (15 марта) злой – не быть с травой. Если 15 марта метель или ветер – долго травы не будет. Туман 25 марта – хороший урожай льна и конопли. В марте гром – к богатому урожаю. Весной снег колючий – к богатому урожаю. Внутри сосулек пусто – год будет неурожайный. В апреле сыро – жди грибное лето. В апреле гроза – к теплому лету и урожаю орехов. Если ранним Пасхальным утром небо будет чистым, а солнце бликующим, значит грядет урожайное лето. Если на Василия-солнечника (4 апреля) на восходе солнца видны красные круги – год обещает плодородие. Коли 7 апреля ясно, солнечно – будет хороший урожай яровых, особенно гречихи. Коли 7 апреля дождь – жди хороший урожай ржи и грибное лето. В апреле много воды – в мае хорошая трава вырастет. Май холодный – к урожаю. Коли в мае дождь – будет и рожь. Сколько в мае дождей, столько лет быть урожаю. Гроза ранней весной – неурожайный год, а трава быстро взойдет. Весной первый гром прогремит с запада – лето неурожайное. Сильный гром – урожайное лето. Коли кукушка запоет на голых деревьях до Егория (6 мая) – не жди урожая. 11 мая теплая и звездная ночь – к урожаю. Теплый вечер на 13 мая – к урожайному году. Если на Иова-огуречника (19 мая) ясный день и большая роса – жди большой урожай огурцов. Сколько в мае дождей – столько лет урожаю. Рябина обильно цветет – урожай льна. Если на Сидора-огуречника (27 мая) ясный день придется – будет урожай огурцов. Весной солнце снег топит – жди урожайный год, от дождя снег тает – к продолжительной засухе. Если когда снег сходит, дорога долго не тает, тянется ледяной полосой – сей больше гороха, проса, гречихи, ячменя. Коли дорога растает раньше, чем снег сойдет – год предстоит неурожайный. Половодье началось, а лед держится – к неурожайному году. Обильное половодье и быстрое таянье снега – к богатому урожаю яровых раннего посева. Весной половодье сильное – зерновые уродятся добрые. Талая вода идет с большим шумом – травы будут хорошие; а коли тихо вода идет – трава плохо вырастет. В половодье холодно – жди хороший урожай. Разлив реки пришелся на 14 апреля – летом травы будет много. Когда вешний лед по озерам и затонам не тронется, а потонет – год будет неурожайным. Своевременный прилет перелетных птиц обещает хороший урожай хлеба. На Евтихия (19 апреля) день тихий – к урожаю ранних яровых. Если на Акулину (20 апреля) дождь – яровые плохие, калина хорошая. Если 23 апреля восход в туманной дымке – год хлебородный будет, а коли восход ясный – перепахивай озимое поле и засевай яровыми. Сильная роса – к урожаю. Если на земле появились трещины, будет урожайный год. Много головастиков в лужах – урожайный год будет. Много полевых мышей – неурожайный год. Пшеница хорошо уродится, коли муравей проснется сытый и чистый. Сычи сильно кричат в лесу – жди урожайное лето. Соловей запел на голых деревьях – будет неурожай на плодовых деревьях. Много еловых шишек – большой урожай яровых. Осина в сережках – урожай овса. Уродится рябина – рожь будет хороша. Уродится черемуха – рожь будет бедна. Здоровый и обильный колос зацвел снизу – к обильному урожаю, а чем выше колос зацветет, тем беднее урожай будет. Много комаров – к урожаю ягод, а коли много мошек – жди грибное лето.