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Пожалуйста переведите дам 50 баллов ! Все есть на фото
Ответ(ы):
Гость:
Я помню наш День Благодарения на ферме. Когда мне было 5, мы жили на ферме недалеко от города. Один раз наши родственники приехали с других ферм и из города, чтобы быть с нами (провести День Благодарения с нами). Мы работали несколько дней, чтобы подготовиться к празднику. Сначала мама и девочки убрали весь дом. Потом они постирали нашу самую лучшую одежду. Мужчины приготовили дерево для готовки. На утро Дня Благодарения женщины встали рано, чтобы начать готовить. Пока мама делала индейку, а тётя Эллен тыквенные пироги, тётя Мэри принесла овощи. Пока старшие дети помогали накрыть на стол, а близнецы играли на своих стульчиках, вошла наша собака. Я начал кормить её
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