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Ива это кустарник или дерево
Окружающий мир
Ива это кустарник или дерево
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ива это кустарник а не дерево
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