Ива это кустарник или дерево

Окружающий мир
Ива это кустарник или дерево
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ива это кустарник а не дерево
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