Из 10 т сахарной свеклы получили 1,85т сколько сахара будет получено из 100 т сахарнор?? свеклы
Математика
Из 10 т сахарной свеклы получили 1,85т сколько сахара будет получено из 100 т сахарнор?? свеклы
Ответ(ы):
Гость:
100:10=10раз -на столько больше сахарной свеклы будет взято 1,85*10=18,5т сахара будет получено из100т сах.свеклы
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