Из 10 т сахарной свеклы получили 1,85т сколько сахара будет получено из 100 т сахарнор?? свеклы

Математика

Из 10 т сахарной свеклы получили 1,85т сколько сахара будет получено из 100 т сахарнор?? свеклы

Автор: Гость