Параллельное соединение проводников применяют для ..... общего сопративления
Физика
Параллельное соединение проводников применяют для ..... общего сопративления
Ответ(ы):
Гость:
Уменьшения общего При параллельном соединении общее сопрротивление в цепи будет меньше чем самое маленькое из них 1/ R = 1/ R1 + 1/R2 +,,,
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