Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
39-х*2=7 решите уравнение
Математика
39-х*2=7 решите уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
39-2х=7 2х=39-7 2х=32 х=32/2 х=16
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Попопопоопллплоплплппожалуйста
Ответить
Литература
Як і чому підкова стала символом щастя
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста ;с
Ответить
Математика
Пример столбиком 361796:599
Ответить
Химия
Осуществите цепочку превращений: SiO2—Na2SiO3—H2SiO3--SiO2--Si Рассмотрите реакцию №4 как ОВР и № 2 как ионного обмена
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск