Представьте число в виде десятичной дроби если возможно: 1 целых 5/6; 9/20; 2 целых 3/8; 4/15; 2/125; 3 целых 4/5; 5 целых 8/21 ; 61/600

Гость: Гость:

1 цел 5/6 невозможно, так как 5 не делится без остатка на 6 и получается нескончаемая дробь 9/20=домножить на 5=45/100=0,45 2 цел 3/8=2,375 4/15 - невозможно 2/125=0,016 3 цел 4/5=3,8 5 8/21 - невозможно 61/600 - невозможно