Из 100 кг сахарной свеклы получают 28 кг сахара. Сколько кг сахарной свеклы необходи??о для получения 350 кг сахара?

Алгебра
Из 100 кг сахарной свеклы получают 28 кг сахара. Сколько кг сахарной свеклы необходи??о для получения 350 кг сахара?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100   28 ----- = -----  x      350 28x=35000    x=1250 Ответ 1250кг
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