Из 100 кг сахарной свеклы получают 28 кг сахара. Сколько кг сахарной свеклы необходи??о для получения 350 кг сахара?

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Из 100 кг сахарной свеклы получают 28 кг сахара. Сколько кг сахарной свеклы необходи??о для получения 350 кг сахара?

Автор: Гость