Из 100 кг сахарной свеклы получают 28 кг сахара. Сколько кг сахарной свеклы необходи??о для получения 350 кг сахара?
Алгебра
Из 100 кг сахарной свеклы получают 28 кг сахара. Сколько кг сахарной свеклы необходи??о для получения 350 кг сахара?
Ответ(ы):
Гость:
100 28 ----- = ----- x 350 28x=35000 x=1250 Ответ 1250кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) в метрах 2м 8см-49см+24дм1см= б)в сантиметрах 4дм32мм+18см9мм-321мм= в) в квадратных дециметрах 4кв.м-60кв.дм-1000кв.см=
Русский язык