Вычисли периметр и площадь прямоугольника,если длина одной из его сторон равно 10 ??м 8 мм, а длина другой в 6 раз меньше?
Математика
Вычисли периметр и площадь прямоугольника,если длина одной из его сторон равно 10 ??м 8 мм, а длина другой в 6 раз меньше?
Ответ(ы):
Гость:
10 см 8 мм=108 мм6=18 мм-длина другой стороны Р=(a+b)*2 P=(108+18)*2=252 мм=25 см 2 мм S=a*b S=108*18=1944 мм=194 см 4 мм
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