Вычисли периметр и площадь прямоугольника,если длина одной из его сторон равно 10 ??м 8 мм, а длина другой в 6 раз меньше?

Математика

Вычисли периметр и площадь прямоугольника,если длина одной из его сторон равно 10 ??м 8 мм, а длина другой в 6 раз меньше?

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