В археологических раскопках древнего города участвовали две экспедиции. В первой было в три раза больше сотрудников,чем во второй. Когда во вторую экспедицию прибыли ещё 18 человек, то в двух экспедициях вместе стало 66 сотрудн...

Математика
В археологических раскопках древнего города участвовали две экспедиции. В первой было в три раза больше сотрудников,чем во второй. Когда во вторую экспедицию прибыли ещё 18 человек, то в двух экспедициях вместе стало 66 сотрудников. Сколько стало сотрудников во второй экспедиции?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 экспедиция -Х и прибыло 18 1 экспедиция -3Х Х+18+3Х=66 4Х=66-18 4Х=48 Х=12(2 экспедиция)
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