В археологических раскопках древнего города участвовали две экспедиции. В первой было в три раза больше сотрудников,чем во второй. Когда во вторую экспедицию прибыли ещё 18 человек, то в двух экспедициях вместе стало 66 сотрудн...

Математика

В археологических раскопках древнего города участвовали две экспедиции. В первой было в три раза больше сотрудников,чем во второй. Когда во вторую экспедицию прибыли ещё 18 человек, то в двух экспедициях вместе стало 66 сотрудников. Сколько стало сотрудников во второй экспедиции?

Автор: Гость