Составьте описание географического положения кавказских гор даю 35 балов!!!!

Гость: Гость:

Расположено к востоку по нулевому мередиану и к западу от каспийского моря. 2. Напрвление хребтов с северо запада на юго восток. 3. Протяженность гор более 1100 км. 4. Вершина Эльбрус (5642 м) 5. Вершина Эльбрус (5642 м) 43СШ и 42 ВД. наверное подойдёт это !! Лови