Составьте описание географического положения кавказских гор даю 35 балов!!!!
География
Составьте описание географического положения кавказских гор даю 35 балов!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Расположено к востоку по нулевому мередиану и к западу от каспийского моря. 2. Напрвление хребтов с северо запада на юго восток. 3. Протяженность гор более 1100 км. 4. Вершина Эльбрус (5642 м) 5. Вершина Эльбрус (5642 м) 43СШ и 42 ВД. наверное подойдёт это !! Лови
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