помогите поставить знаки препинания Проснулась пчелка от зимнего сна она прочистила глаза мохнатыми лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку

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помогите поставить знаки препинания Проснулась пчелка от зимнего сна она прочистила глаза мохнатыми лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку

Автор: Гость