помогите поставить знаки препинания Проснулась пчелка от зимнего сна она прочистила глаза мохнатыми лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку
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помогите поставить знаки препинания Проснулась пчелка от зимнего сна она прочистила глаза мохнатыми лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку
Ответ(ы):
Гость:
Проснулась пчелка от зимнего сна. Она прочистила глаза мохнатыми лапками. Выбралась пчелка из улья и полетела к цветку.
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