Слова с корнем лаг лож
Русский язык
Слова с корнем лаг лож
Ответ(ы):
Гость:
Излагать, слагать, предлагать, предложить, слагаемое, изложить, сложить.
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