Укажите ряд глаголов от которых нельзя образовать деепричастие: А) смотреть, пос??ушать Б) Убирать, закричать В) Вянуть, бить Г) Подумать, отпустить

Русский язык

Укажите ряд глаголов от которых нельзя образовать деепричастие: А) смотреть, пос??ушать Б) Убирать, закричать В) Вянуть, бить Г) Подумать, отпустить

Автор: Гость